Bünyan Belediyesi karla mücadele kapsamında tüm ekipleriyle sahada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bünyan Belediyesi karla mücadele kapsamında tüm ekipleriyle sahada - Son Dakika

Bünyan Belediyesi karla mücadele kapsamında tüm ekipleriyle sahada

6 saat önce

Meteorolojiden yapılan kar yağışı ve buzlanma uyarısına karşı günler öncesinden hazırlıklarını tamamlayan Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte başladığı kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bünyan Belediyesi karla mücadele kapsamında tüm ekipleriyle sahada, System.String[]

Meteorolojiden yapılan kar yağışı ve buzlanma uyarısına karşı günler öncesinden hazırlıklarını tamamlayan Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte başladığı kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Karla mücadele ekibi ilçe merkezinin yanı sıra köy yollarının da kardan ulaşıma kapanmaması için de yoğun çalışma yürütüyor. İlçe sınırları içerisinde yer alan köylerin ulaşıma açık tutulması adına kar küreme araçları ve kamyonlar gece saatlerinden buyana sahada çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun; "Kış mevsiminin olumsuz etkilerinin azaltılması ve ulaşımda aksamaya meydan vermemek için tam koordinasyonla tüm ekiplerimizle sahadayız. Karla mücadele çalışmaları kapsamında elimizdeki tüm imkanları seferber ederek en iyi şekilde çalışıyoruz.Sahada canla başla çalışan mesai arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Fen İşleri Müdürlüğü, Bünyan Belediyesi, Bünyan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji uyardı: Yoğun kar yağışı etkili olacak
Meteoroloji'den 23 ile kar yağışı uyarısı yapıldı Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu ÖSYM'nin Twitter hesabından +18'lik hesabın takip edilmesi sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 18:36:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bünyan Belediyesi karla mücadele kapsamında tüm ekipleriyle sahada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]