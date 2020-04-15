Bünyan Belediyesi mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışması yapıyor - Son Dakika

Bünyan Belediyesi ilçedeki mezarlıklarda çevre düzenlemesi, temizlik çalışması, yeşil alanlarda bakım ve ağaç budama çalışması yapıyor.



Mezarlıkların genel görünümünün her zaman temiz, düzenli ve bakımlı görünmesine özen gösteren Bünyan Belediyesi mezarlık içerisindeki ağaçlarda budama çalışmalarına başladı. Kuruyan dalların budanarak ağaç temizliği yapılan çalışmalar kapsamında ağaçların bakımının yapılarak bahar ve yaz aylarına hazırlanmaları ve daha sağlıklı büyümeleri hedefleniyor. Ayrıca belirli periyotlarda mezarlık içerisindeki yapılan çim biçme ve temizlik çalışması ile her zaman temiz ve bakımlı kalması sağlanıyor.



Bünyan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde mezarlıklarda bakım çalışması başlattı. Ayrıca vatandaşların kabristan ziyaretlerinde sorun yaşamamaları için periyodik olarak temizlenen mahalle mezarlıklarının içerisinde bulunan ağaçlar budanarak genel temizlik yapıldı. - KAYSERİ