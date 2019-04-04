Son Dakika Haberleri: Bünyan Belediyesi'nde Devir Teslim

Bünyan Belediyesi'nde Devir Teslim

1 saat önce

AK Parti'den Kayseri'nin Bünyan ilçesinde belediye başkanı seçilen Özkan Altun görevi devraldı.

Bünyan Belediyesi'nde Devir Teslim, System.String[]
AK Parti'den Kayseri'nin Bünyan ilçesinde belediye başkanı seçilen Özkan Altun görevi devraldı.

Belediye binasında düzenlenen törenle eski belediye başkanı Şinasi Gülcüoğlu'ndan görevi devralan Altun, burada yaptığı konuşmada Gülcüoğlu'na 5 yıl boyunca yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Bayrak yarışını devraldığını ifade eden Altun, "Rabbimin bize güç verdiği, sizlerin de bize güvendiğiniz sürece hizmetlere devam edeceğiz. Devraldığımız bayrağı daha ileriye hep birlikte el ele taşıyacağız." dedi.

Gülcüoğlu ise Altun'a başarılar dileyerek her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.

Törene AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve çok sayıda belediye çalışanı katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:15 Kaynak: AA

Özkan Altun, Kayseri, AK Parti, Bünyan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den Son Oy Sayısına İlişkin Açıklama Geldi: Fark 19 Bine İndi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Lehimize 11 Bin 109 Oy Düzeltildi 11 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismara 16 Yıl Hapis AK Parti'den Ankara'daki İtirazla İlgili Açıklama: Yeniden Sayımda Bin 139 Fark Lehimizde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 19:43:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bünyan Belediyesi'nde Devir Teslim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]