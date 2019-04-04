Bünyan Belediyesi'nde Devir Teslim
1 saat önce
AK Parti'den Kayseri'nin Bünyan ilçesinde belediye başkanı seçilen Özkan Altun görevi devraldı.
AK Parti
'den Kayseri
'nin Bünyan
ilçesinde belediye başkanı seçilen Özkan Altun
görevi devraldı.
Belediye binasında düzenlenen törenle eski belediye başkanı Şinasi Gülcüoğlu
'ndan görevi devralan Altun, burada yaptığı konuşmada Gülcüoğlu'na 5 yıl boyunca yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Bayrak yarışını devraldığını ifade eden Altun, "Rabbimin bize güç verdiği, sizlerin de bize güvendiğiniz sürece hizmetlere devam edeceğiz. Devraldığımız bayrağı daha ileriye hep birlikte el ele taşıyacağız." dedi.
Gülcüoğlu ise Altun'a başarılar dileyerek her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.
Törene AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve çok sayıda belediye çalışanı katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:15 Kaynak: AA
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