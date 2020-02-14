Bünyan Belediyesi sokak ve yaban hayvanlarını unutmuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bünyan Belediyesi sokak ve yaban hayvanlarını unutmuyor - Son Dakika

Bünyan Belediyesi sokak ve yaban hayvanlarını unutmuyor

6 saat önce

Bünyan Belediyesi, kar yağışının yeniden başlamasıyla birlikte risk altında kalan yaban ve sokak hayvanlarını unutmadı.

Bünyan Belediyesi sokak ve yaban hayvanlarını unutmuyor, System.String[]

Bünyan Belediyesi, kar yağışının yeniden başlamasıyla birlikte risk altında kalan yaban ve sokak hayvanlarını unutmadı. Belediye zabıta ekipleri ilçenin farklı noktalarına sokak ve yaban hayvanları için yiyecek bıraktı.


Kış aylarıyla birlikte her hafta bir kaç kez doğaya yem ve yiyecek bırakan Bünyan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri etkili olan kar yağışı ile birlikte yeniden ilçenin dört bir yanına yaban hayvanlarının yiyecek için ilçe merkezine inmesini önlemek için yiyecek bıraktı.


Soğuk kış aylarında yaban ve sokak hayvanlarının unutulmaması gerektiğine işaret eden Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, "Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını unutmadık. İlçemizin belirli bölgelerine yiyecek bıraktık. Kedi, köpek, kuş ve çeşitli yaban hayvanları için ilçemizin çeşitli noktalarına, yem, ekmek, kemik, balık gibi yiyecekler koyuyoruz. Böylece onların bu soğuk günlerde beslenmelerine yardımcı oluyoruz. Aynı insanlar gibi onlarda birer can taşıyorlar. Vatandaşlarımızın sokak hayvanlarına ve doğada yaşayan canlıların ulaşabileceği şekilde yiyecek bırakmasını istiyoruz." dedi. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:00 Kaynak: İHA
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