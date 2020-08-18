Bünyan Belediyesi Sümer Mahallesi'nde genel temizlik yaptı - Son Dakika

Çevre temizliği çalışmalarını aralıksız sürdüren Bünyan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Sümer Mahallesinde ot biçme ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Bünyan Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri ekipleri tarafından ilçe genelinde başlatılan temizlik çalışmaları, Sümer mahallesinde devam etti. Ekipler cadde ve sokaklarda yol kenarlarında görüntü kirliliği oluşturan yabani otları tırpan ve ot biçme makineleri ile biçerek temizledi.

Başkan Altun, çalışmaların aralıksız süreceğini belirtirken, Mahalle Muhtarı Soner Kendir ve mahalle sakinleri de yapılan çalışma için Başkan Özkan Altun ve ekiplere teşekkür ettiler. - KAYSERİ