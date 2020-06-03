Bünyan Belediyesi tarafından çocuklar için parklar hazırlandı
Bünyan Belediyesi tarafından bugün sokağa çıkacak 0-18 yaş grubundaki çocuklar için parklarda hummalı bir çalışma yapıldı.
Bünyan Belediyesi tarafından bugün sokağa çıkacak 0-18 yaş grubundaki çocuklar için parklarda hummalı bir çalışma yapıldı.
0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler bugün 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek. Bünyan Belediyesi ise sokağa çıkma izninin hemen öncesinde parkları çocuklar ve gençlerin ziyareti için hazır hale getirdi. Belediye ekipleri parklarda dezenfekte çalışmalarının yan ısıra parklardaki ağaç budama, peyzaj, yabani ot temizliği ve çim biçme çalışmalarını da yaparak parkların daha güvenli olması için yoğun mesai harcadı. İzin günlerinde çocukları farklı sürprizlerle parklarda karşıladıklarını hatırlatan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, "Rutin temizlik çalışmalarına ilave olarak her ihtimali düşünerek başlatılan detaylı temizlik çalışmasıyla parklarımız ve çocuk oyun alanlarımız özel dezenfektanlarla yıkandı. İlçemizin her bir noktasında koronavirüsine karşı dezenfekte çalışmalarına devam ediyoruz. Ekiplerimiz, halkımızın yoğun olduğu alanlarda dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu alanda yürüttüğümüz çalışmalarımız risk ortadan kalkana kadar aralıksız devam edecek" dedi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 09:15 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Bünyan Belediyesi tarafından çocuklar için parklar hazırlandı - Son Dakika
Son Dakika Sokakta aşka gelen ünlü şarkıcı, transparan taytıyla dikkat çekti Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi Maske takma zorunluluğuna uymayan Bennu Gerede: Yasaksa ceza kessinler Aycan'ın elenmesinin ardından Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni sistemi açıkladı Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrol oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi Arto Dalga, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Kafayı yedi Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu Fatih Ürek, eski dostu Demet Akalın'ı hayatından çıkardı: İlgi alanımda değil Ezhel'den rapçileri hedef alarak şarkı çıkaran Norm Ender'e sert çıktı: Bize söverek para kazandı Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu "New York'un yarısıyla yattım" demişti! Bebeğini emzirirken poz verdi Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı Nusret'ten İbrahim Tatlıses şarkısıyla ırkçılık karşıtı paylaşım