Son Dakika Haberleri: Bünyan Belediyesi Topsöğüt Mahallesinde Dinlence Alanı Yapıyor
Son Dakika Güncel Bünyan Belediyesi Topsöğüt Mahallesinde Dinlence Alanı Yapıyor

Bünyan Belediyesi Topsöğüt Mahallesinde Dinlence Alanı Yapıyor

1 saat önce

Bünyan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Topsöğüt Mahallesinde peyzaj düzenleme çalışması yapılıyor.

Bünyan Belediyesi Topsöğüt Mahallesinde Dinlence Alanı Yapıyor, System.String[]

Bünyan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Topsöğüt Mahallesinde peyzaj düzenleme çalışması yapılıyor.


Topsöğüt Mahallesinde cami, Kur'an Kursu ve mezarlık yakınında bulunan ve Taçın suyu tarafından ikiye ayrılarak adeta bir adayı andıran atıl alan Bünyan Belediyesi tarafından vatandaşların faydalanabileceği dinlence alanına dönüştürüldü.


Bünyan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri alanda yaptıkları peyzaj çalışmaları kapsamında alan yeniden düzenlenerek kamelya ve banklar yerleştirildi.


Mahalle ziyaretlerinde yaptığı incelemeler sonrası gerekli talimatları veren Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, yapılan inceleme ve mahalle muhtarında talebiyle atıl alanın vatandaşların durup dinlenebilecekleri bir alana dönüştürdüklerini belirterek, hayırlı olmasını diledi. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:16 Kaynak: İHA
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