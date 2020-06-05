Bünyan Belediyesi ücretsiz fidan dağıttı - Son Dakika

Bünyan Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla vatandaşlara ücretsiz fidan dağıttı.

Bünyan'da mahalle meydanlarında kılınan cuma namazı sonrası belediye ekipleri tarafından vatandaşlara sosyal mesafe kuralları gözetilerek, ücretsiz fidan dağıtıldı.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, bu yıl 100 bin fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Bünyan Belediyesi olarak yıl boyunca yaptığımız ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtarak, halkımızın da kentin yeşiline katkı sunmasını sağlıyoruz." dedi.

Mahalle muhtarı Dursun Köse ve mahalle sakinleri de Başkan Özkan'a teşekkür etti.