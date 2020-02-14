Bünyan Belediyesinden sokak ve yaban hayvanlarına yem desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bünyan Belediyesinden sokak ve yaban hayvanlarına yem desteği - Son Dakika

Bünyan Belediyesinden sokak ve yaban hayvanlarına yem desteği

6 saat önce

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde belediye, kar yağışının yeniden başlamasıyla üzerine yaban ve sokak hayvanlarına yem desteği sağladı.

Bünyan Belediyesinden sokak ve yaban hayvanlarına yem desteği, System.String[]

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde belediye, kar yağışının yeniden başlamasıyla üzerine yaban ve sokak hayvanlarına yem desteği sağladı.

Belediye zabıta ekipleri ilçenin farklı noktalarına hayvanlar için yiyecek bıraktı.


Soğuk kış aylarında yaban ve sokak hayvanlarının unutulmaması gerektiğine işaret eden Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, "Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını unutmadık. İlçemizin belirli bölgelerine yiyecek bıraktık. Kedi, köpek, kuş ve çeşitli yaban hayvanları için ilçemizin çeşitli noktalarına, yem, ekmek, kemik, balık gibi yiyecekler koyuyoruz. Böylece onların bu soğuk günlerde beslenmelerine yardımcı oluyoruz. Aynı insanlar gibi onlar da birer can taşıyorlar. Vatandaşlarımızın sokak hayvanlarına ve doğada yaşayan canlıların ulaşabileceği şekilde yiyecek bırakmasını istiyoruz." dedi.

Kayseri, Zabıta, Bünyan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ekiplerin baskın yaptıkları depoda kilolarca sakatat ve pişirilmiş kelle ele geçirdi
Mısır'da ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi Bahçelievler'deki bina böyle çöktü! Saniye saniye panik anları Son dakika: PKK'lı terörist HDP'li milletvekilinin evinden çıktı

Son Dakika Haberleri
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı
21:42 Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 23:49:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bünyan Belediyesinden sokak ve yaban hayvanlarına yem desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]