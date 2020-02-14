Bünyan Belediyesinden sokak ve yaban hayvanlarına yem desteği - Son Dakika

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde belediye, kar yağışının yeniden başlamasıyla üzerine yaban ve sokak hayvanlarına yem desteği sağladı.

Belediye zabıta ekipleri ilçenin farklı noktalarına hayvanlar için yiyecek bıraktı.



Soğuk kış aylarında yaban ve sokak hayvanlarının unutulmaması gerektiğine işaret eden Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, "Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını unutmadık. İlçemizin belirli bölgelerine yiyecek bıraktık. Kedi, köpek, kuş ve çeşitli yaban hayvanları için ilçemizin çeşitli noktalarına, yem, ekmek, kemik, balık gibi yiyecekler koyuyoruz. Böylece onların bu soğuk günlerde beslenmelerine yardımcı oluyoruz. Aynı insanlar gibi onlar da birer can taşıyorlar. Vatandaşlarımızın sokak hayvanlarına ve doğada yaşayan canlıların ulaşabileceği şekilde yiyecek bırakmasını istiyoruz." dedi.