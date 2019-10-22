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Bünyan cevizinde hasat zamanı

27 dakika önce

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde ince kabuklu olması ve uzun süre dayanması gibi özellikleriyle dikkati çeken ceviz hasadı üreticilerin yüzünü güldürdü.

Bünyan cevizinde hasat zamanı, System.String[]

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde ince kabuklu olması ve uzun süre dayanması gibi özellikleriyle dikkati çeken ceviz hasadı üreticilerin yüzünü güldürdü.

Bünyan'ın önemli gelir kaynaklarından olan ve adet olarak satılan cevizlerin hasadına başlandı. Adet fiyatı 35 kuruştan satılan cevizin rekoltesi geçen yıla göre bu yıl artış gösterirken üreticisini de sevindirdi.

Bünyan Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özsolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede ceviz üretimini ve bu alanda yapılan yatırımları artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Özsolak ayrıca "Fide dağıtımı başta olmak üzere farklı yöntemlerle ceviz üretimini artırmayı arzuluyoruz. İlçemiz cevizin yetişmesi için oldukça uygun iklim koşullarına sahip. Geçen yıl yaşanan don olaylarından dolayı ağaçlarımızdan istenen verimi alamadık ancak bu yıl ağaçlarımızda verim istenilen düzeyde." dedi.

Kayseri, Bünyan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:40 Kaynak: AA
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