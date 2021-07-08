Bünyan'da 5 yaşındaki Yusuf, kumbarasını Suriyeli çocuklar için bağışladı - Son Dakika

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 5 yaşındaki Yusuf Güneş, kumbarasında biriktirdiği paraları, Suriye'deki çocuklar için bağışladı.

Bünyan Müftülüğü Şube Müdürü Yasin Güneş'in oğlu Yusuf Güneş, Türkiye Diyanet Vakfının yayınladığı bir videoda, Suriye'deki bir çadır kentte sel felaketine maruz kalan çocukların ayakkabısız dolaştığı görünce, babasına kumbarasındaki bağışlamak istediğini söyledi.

Yusuf Güneş, kumbarasını, babası ile ziyaret ettiği Bünyan Müftüsü Mahmut Taşyapan'a teslim etti.

Taşyapan, "Allah, evladımızı ömrü boyunca cömert, merhametli eylesin. Minik yavrumuzun bu davranışı herkese örnek olsun." dedi.