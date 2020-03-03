Bünyan'da açılan 10 parmak klavye kursuna yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bünyan'da açılan 10 parmak klavye kursuna yoğun ilgi - Son Dakika

Bünyan'da açılan 10 parmak klavye kursuna yoğun ilgi

6 saat önce

Bünyan ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere Bünyan Belediyesi ve Bünyan Sosyal Yaşam Merkezi'nin açtığı kurslar ilçede istihdamı destekliyor.

Bünyan'da açılan 10 parmak klavye kursuna yoğun ilgi, System.String[]

Bünyan ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere Bünyan Belediyesi ve Bünyan Sosyal Yaşam Merkezi'nin açtığı kurslar ilçede istihdamı destekliyor.

İlçede son olarak açılan 10 parmak klavye kursu özellikle kamu kurumlarında iş arayan gençler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Kurs eğitmeni Özlem Karakoç, 10 parmak klavye kullanmanın hem daha az yorduğunu hem de en verimli klavye kullanma tekniği olduğunu söyledi.

Kursiyerlerden Ayşegül Çamdal ise kursun kendisine fayda sağlayacağını inandığını belirtti.

Bünyan Sosyal yaşam Merkezi'nde açılan kursa 13 kursiyer katılıyor. Üç hafta sürecek kurs sonunda kursiyerlere iş başvurularında kullanabilecekleri belgeleri verilecek.

Bünyan Belediyesi, Bünyan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:06 Kaynak: AA
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