Son Dakika Haberleri: Bünyan'da "bayrak merasimi" geleneği
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Bünyan'da "bayrak merasimi" geleneği

2 saat önce

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde düğün öncesi bayrak duası geleneği yaşatılmaya devam ediyor.

Bünyan'da
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde düğün öncesi bayrak duası geleneği yaşatılmaya devam ediyor.

Anadolu'nun birçok yöresinde hanede düğün olduğunu göstermek amacıyla yapılan bayrak duası geleneği, Bünyan ilçesinde de yaşatılıyor.
Bayrak merasimi için günler öncesinden hazırlıklara başlayan kadınlar, "kalın ketesi" isminde hamur işi ikramlıklar ve ev baklavası hazırlıyor. Yapılan dua ve bayrağın asılmasının ardından davetlilere tatlı ve kalın ketesi ikram ediliyor. İkramların ardından damat, davetlilerin önünde tıraş ediliyor.
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, önemli günlerinde düğün sahiplerini yalnız bırakmıyor.
Altun, düğün öncesi yapılan dua ve ikramlarla geçmişten geleceğe aktarılan bu önemli geleneğin sürmesinin, gelecek kuşakların örf ve adetleri unutmaması adına önemsediklerini vurguladı.
Kayseri, Bünyan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:42 Kaynak: AA
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