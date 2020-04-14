Bünyan'da cadde ve sokaklar dezenfekte edildi - Son Dakika

Bünyan'da belediye ekipleri tarafından sokaklar ve caddeler dezenfekte edildi.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altunyeni, tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele çalışması kapsamında her mahallede topyekun temizlik ve dezenfekte çalışması başlattıklarını belirtti.

Son olarak belediye ekiplerince cadde, sokak, kaldırım ve vatandaşların ortak kullanım alanlarının sabunlu suyla yıkandığını belirten Altunyeni, " Belirli aralıklarla dezenfekte ettiğimiz cadde ve kaldırımlarımızı bu kez de köpüklü ve tazyikli suyla yıkadık. Kıymetli hemşehrilerimizin gözü arkada kalmasın, Bünyan Belediyesi hep sizinle.Tüm ekiplerimizle gece ve gündüz sizin sağlığınız için sokaklardayız. Bu süreçte hassasiyetle aldığımız önlemlerimizi her geçen gün artırarak devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.