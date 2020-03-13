Bünyan'da camiler koronavirüse karşı dezenfekte edildi - Son Dakika
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Bünyan'da camiler koronavirüse karşı dezenfekte edildi

6 saat önce

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde belediye ekipleri camileri, koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte etti.

Bünyan'da camiler koronavirüse karşı dezenfekte edildi, System.String[]

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde belediye ekipleri camileri, koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte etti.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyledi.

Vatandaşları kişisel temizlik konusunda her zamankinden daha duyarlı olmaya davet eden Altun, gönül rahatlığıyla camilerde ibadet yapılmasını sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Başkan Altun ayrıca "Salgın hastalık riskine karşı tedbirlerimizi alarak çalışmalarımıza başladık. Personelimiz gecenin geç saatlerine kadar ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını sürdürmektedir." dedi.

Özkan Altun, Kayseri, Bünyan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:16 Kaynak: AA
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