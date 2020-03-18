Bünyan'da Çanakkale Şehitleri dualar ile anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bünyan'da Çanakkale Şehitleri dualar ile anıldı - Son Dakika

Bünyan'da Çanakkale Şehitleri dualar ile anıldı

6 saat önce

Bünyan'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Bünyan'da Çanakkale Şehitleri dualar ile anıldı, System.String[]

Bünyan'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.


Bünyan Şehitliğinde düzenlenen törene Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve ilçe protokolü katıldı.


Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Müftüsü Mahmut Taşyapan tarafından tüm şehitlerimiz için dua edildi.


Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun," Vatan topraklarını korumak için topyekün şahlanan bir milletin vatan uğruna canlarını feda eden kahraman evlatları; aziz şehitlerimizi 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı vesilesiyle Bünyan Şehitliğimizde dualar ile andık. Çanakkale'yi geçilmez kılan tüm şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun "dedi.


Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin'de, "18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan için gözünü kırpmadan cepheye koşan aziz şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." diye konuştu. - KAYSERİ

Çanakkale, Bünyan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:06 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı
8 Mart'ta Almanya'dan dönen HDP'li Meral Danış Beştaş, kendini karantinaya almadı Meclis'e gitti Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi
Hugo Rodallega'dan, liglerin devam etmesine tepki: Hepimiz korkuyoruz Hugo Rodallega'dan, liglerin devam etmesine tepki: Hepimiz korkuyoruz         
13:36
Koronavirüse yakalanan Tam Hanks, Instagram'dan Corona markalı daktilo paylaşarak espri yaptı Koronavirüse yakalanan Tam Hanks, Instagram'dan Corona markalı daktilo paylaşarak espri yaptı         
12:38
Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah? Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah?         
11:13
EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu         
10:51
Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor         
08:58
Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak         
08:16
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı         
07:32
Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi         
02:51
NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
00:53
Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor         
00:34
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi         
00:07
Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti         
23:58
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı         
23:52
İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu         
23:30
Koronavirüs tüm Avrupa'ya yayıldı! Karadağ'da da ilk vaka tespit edildi Koronavirüs tüm Avrupa'ya yayıldı! Karadağ'da da ilk vaka tespit edildi         
22:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 20:56:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bünyan'da Çanakkale Şehitleri dualar ile anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]