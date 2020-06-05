Bünyan'da çiftçiler tarlada bilgilendiriliyor - Son Dakika

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığı tarımsal yayım biriminde görev yapan danışmanlar, çiftçilere tarlalarında bilgi veriyor.

Birimde görev alan uzmanlar köy köy gezerek, yetiştirdikleri ürünler hakkında çiftçilere yerinde bilgiler veriyor. Tarladaki ürün incelenerek hastalık ve gelişim süreci ile yapılacaklar hakkında bilgi aktarılıyor.

Bünyan Ziraat Odası Başkan Lütfü Özsolak, "Bünyan Ziraat Odası olarak üreticilerimiz ile el ele verip bilimsel tarımsal üretimi güçlendirmeye çalışıyoruz. Tüm üreticilerimize bol, bereketli bir yıl olmasını diliyoruz." dedi.