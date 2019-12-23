Bünyan'da "Çocuğa Yönelik İhmal ve İstismarın Önlenmesi" Konferansı Yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bünyan'da 'Çocuğa Yönelik İhmal ve İstismarın Önlenmesi' Konferansı Yapıldı - Son Dakika

Bünyan'da "Çocuğa Yönelik İhmal ve İstismarın Önlenmesi" Konferansı Yapıldı

6 saat önce

Bünyan'da "Çocuğa yönelik ihmal ve istismarın önlenmesi" konulu konferans düzenlendi.

Bünyan'da

Bünyan'da "Çocuğa yönelik ihmal ve istismarın önlenmesi" konulu konferans düzenlendi.


Bünyan Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programa Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan Sosyal Yaşam Merkezi Müdürü Gökhan Kocabay,Belediye Meclis Üyesi Seher Nagehan Altun, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Atanur Akar, TÜGVA Bünyan İlçe Başkanı Ahmet Keskin ve vatandaşlar katıldı.


Programda kısa bir selamlama konuşması yapan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun," En önemli ve en temel eğitimlerden bir tanesinin çocuğa yönelik ihmal ve istismarın önlenmesi olduğunu biliyoruz. Bu nedenle programa konuşmacı olarak katılan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Atanur Akar hocamıza teşekkür ediyorum. Programın hazırlanmasında büyük gayret sarf eden Buse Sezenler kızımıza ve onu yetiştiren kıymetli ailesini tebrik ediyorum" dedi.


Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Atanur Akar,katılımcılara çocuğa yönelik istismar nasıl önlenir, kaç çeşit istismar vardır, karşılaşıldığında hangi yollara başvurabilir ve aile düşen rol üzerine bilgiler verdi. - KAYSERİ

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Özkan Altun, Bünyan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:18 Kaynak: İHA
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