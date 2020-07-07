Bünyan'da çocuklar yeni oyuncaklarından memnun - Son Dakika

Bünyan'da çocuklar yeni oyuncaklarından memnun

Bünyan Belediyesi, ilçedeki çocuk parklarının sayısını artırmaya ve mevcut parkları da yenileyerek kalitesini ve konforunu yükseltmeye hızla devam ediyor.

Bünyan Belediyesi, ilçedeki çocuk parklarının sayısını artırmaya ve mevcut parkları da yenileyerek kalitesini ve konforunu yükseltmeye hızla devam ediyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Fatih Mahallesi Beyaz eveler mevkinde bulunan parkın oyun gruplarını yeniledi.

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Belediye ekipleri çocuklar için yaptıkları çalışmalara ara vermiyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Fatih Mahallesi Beyaz eveler mevkiinde bulunan parkın eskiyen ve taleplere cevap veremeyen oyun gruplarını yenileyerek oyun alanını büyüttü. Çocukların fiziksel gelişimine katkı sağlamak amacıyla, birçok aktivitenin yapılmasına olanak sunan macera oyun grubu, ipli tırmanma, döner koltuk, engelli salıncak, halat salıncak, ipli döner platform, zıplayan tahterevalli gibi farklı yaş gruplarına hitap eden oyun aletleri eklenerek park alanları yenileniyor. Parkların zemini de çocukların rahatlıkla koşup oynamalarına fırsat verecek biçimde dizayn edilirken, canlı ve neşeli renkler ile çocukların eğlenceli bir ortamda zaman geçirmelerine katkı sağlanıyor.


Henüz çalışmalar tamamlanmasına rağmen parkı dolduran çocuklar yeni oyuncakları için Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'a teşekkür ettiler. - KAYSERİ

Bünyan Belediyesi, Bünyan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 14:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bünyan'da çocuklar yeni oyuncaklarından memnun - Son Dakika
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