Bünyan'da cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı - Son Dakika

Bünyan Belediyesi , camilere giden vatandaşlara maske ve dezenfektan hizmeti verdi.

Cuma namazını tarihi Ulu Camii'de eda ettikten sonra hemşehrileri ile gönülden selamlaşıp, dua edip, dua istediklerini belirten Altun, "Cenab-ı Hak inşallah hasretle musafahalaştığımız günleri de bizlere nasip etsin." dedi.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun , cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada, özlem ve hasretle bekledikleri camilerde birlikte saf tutarak namaz kıldıklarını söyledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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