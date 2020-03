Bünyan'da damızlık sığır yetiştiricileri bilgilendirildi - Son Dakika

Kayseri'de Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından Bünyan ilçesinde düzenlenen 2019 yılı değerlendirme toplantısında devlet desteklemeleri ve hayvan sağlığı konuları anlatıldı.

Bünyan Kadın ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı, Bünyan Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özsolak, Bünyan İlçe Tarım Müdür Zeki Büyüktanır ve üreticiler katıldı.

Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı, yaptığı açılış konuşmasında, Bünyan'da üretilen Hunat Süt ve Süt Ürünleri tesisini ve ürün yelpazesini genişleteceklerini ifade etti.

En büyük destekçilerinin Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun olduğunu belirten Çakı, "Buradaki tesislerimizi büyütmek ve et ve et ürünleri üzerine de istihdam oluşturacak adımlar atmak istiyoruz. Sayın Başkanımızın kapısını çaldık. Sağ olsunlar kendileri kapıları ardına kadar açtı. Her türlü kolaylığı sağladı. Kendilerine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise her zaman üreticilerin destekçisi olmaya devam edeceklerini kaydetti.