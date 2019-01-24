Son Dakika Haberleri: Bünyan'da Deprem

Bünyan'da Deprem

22 dakika önce

Dün gece saatlerinde Bünyan'da deprem meydana geldi.

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Dün gece saatlerinde Bünyan'da deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ilk verilerine göre, gece saat 01.23'te Bünyan'ın-Karahıdırlı merkezli 3.2 büyüklüğünde ve 4.1 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:18 Kaynak: İHA

Kandilli Rasathanesi, Bünyan, Güncel
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