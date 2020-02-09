Bünyan'da eğitime kar engeli - Son Dakika

Bünyan'da eğitime kar engeli
25 dakika önce
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde aşırı kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Pazartesi günü okullar tatil edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:44 Kaynak: İHA
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde aşırı kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Pazartesi günü okullar tatil edildi.
Bünyan ilçesinde başlayan aşırı kar yağışı ve buzlanma hayatı olumsuz yönde etkiledi. Aşırı kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçede okullar Pazartesi günü tatil edildi. - KAYSERİ
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