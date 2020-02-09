Bünyan'da eğitime kar engeli - Son Dakika
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Bünyan'da eğitime kar engeli

25 dakika önce

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde aşırı kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Pazartesi günü okullar tatil edildi.

Bünyan'da eğitime kar engeli, System.String[]

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde aşırı kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Pazartesi günü okullar tatil edildi.


Bünyan ilçesinde başlayan aşırı kar yağışı ve buzlanma hayatı olumsuz yönde etkiledi. Aşırı kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçede okullar Pazartesi günü tatil edildi. - KAYSERİ

Kayseri, Bünyan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:44 Kaynak: İHA
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