Bünyan'da eğitime kar engeli - Son Dakika

Bünyan'da eğitime kar engeli
6 saat önce
KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle okulların yarın için tatil edildiği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 06:01 Kaynak: DHA
KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle okulların yarın için tatil edildiği açıklandı.
Bünyan Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu kaydedildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.
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