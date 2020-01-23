Bünyan'da Hayat Boyu Öğrenme Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bünyan'da Hayat Boyu Öğrenme Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika

Bünyan'da Hayat Boyu Öğrenme Koordinasyon Toplantısı

6 saat önce

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Bünyan'da Hayat Boyu Öğrenme Koordinasyon Toplantısı, System.String[]

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Çelik, yılın ilk koordinasyon toplantısına ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin de ilçe genelindeki hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak, etkinlikleri planlamak, uygulamak, kaynak israfını önlemek ve verimliliği arttırmak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.


Toplantıya Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Utku ve Halk Eğitim Merkezi yöneticileri katıldı.

Kayseri, Bünyan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Semaverden sızan karbonmonoksit gazı iki can aldı
Öğrencinin sınav kaygısı için aldığı ilaç vücudunu yakıp görme yetisini kaybettirdi Toptan gıda mağazasında kaçak cinsel uyarıcı hap ele geçirildi İstanbul'daki devlet hastanesindeki alarmın nedeni belli oldu! İki Çinli hastada domuz gribi şüphesi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 21:14:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bünyan'da Hayat Boyu Öğrenme Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]