Bünyan'da Hayat Boyu Öğrenme Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika

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Bünyan'da Hayat Boyu Öğrenme Koordinasyon Toplantısı
6 saat önce
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Koordinasyon Toplantısı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:00 Kaynak: AA
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Koordinasyon Toplantısı yapıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Çelik, yılın ilk koordinasyon toplantısına ev sahipliği yaptıklarını söyledi.
Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin de ilçe genelindeki hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak, etkinlikleri planlamak, uygulamak, kaynak israfını önlemek ve verimliliği arttırmak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.
Toplantıya Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Utku ve Halk Eğitim Merkezi yöneticileri katıldı.
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