Son Dakika Haberleri: Bünyan'da her kedinin bir evi olacak
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Bünyan'da her kedinin bir evi olacak

6 saat önce

Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan 'Her Kedinin Bir evi Olsun' projesi tanıtım törenine katılan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, çocuklara küçük yaşlarda hayvan sevgisi aşılamanın önemli olduğuna dikkat çekti.

Bünyan'da her kedinin bir evi olacak, System.String[]

Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan 'Her Kedinin Bir evi Olsun' projesi tanıtım törenine katılan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, çocuklara küçük yaşlarda hayvan sevgisi aşılamanın önemli olduğuna dikkat çekti.


Mehmet Alim Çınar Anaokulu öğrencileri başlattıkları 'Her Kedinin Bir evi Olsun' projesi kapsamında kendi hazırladıkları 35 kedi evi ve mama kaplarını ilçedeki parkalara yerleştirdiler. Burada minik öğrencileri yalnız bırakmayan ve sokak hayvanlarını önemsediklerine dikkat çeken Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun bu ve benzeri projeleri her zaman desteklediklerini ifade etti. Hayvan sevgisinin küçük yaşlarda çocuklara verilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Özkan Altun; "Sokak hayvanlarının çok önemsiyoruz. Bunun için de çok şık bir proje olmuş. Gerçekten kış mevsimi yaklaşırken insanlar evlerinde sıcacık otururken hayvanların dışarıda ne yaptığını düşünmek bizi üzüyordu.Özellikle Anaokulu çocuklarımızın bu yaşlarda bunlara hazırlanırsa ileride çok güzel doğa dostu hayvan dostu insanlar yetiştirmiş oluruz. Çok güzel evler ortaya çıkmış hocalarımı, çocuklarımızı ve velilerimizi kutluyorum" dedi.


Okul Müdürü Duygu Gören ise projenin genişletilerek ilçe geneline yaygınlaştırılacağını, sokak hayvanlarına yönelik bir farkındalık oluşturacaklarını belirtti. - KAYSERİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:30 Kaynak: İHA
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