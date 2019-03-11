Bünyan'da İki Katlı Binanın Çatısı Yandı
1 saat önce
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde iki katlı bir binanın çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kayseri
'nin Bünyan
ilçesinde iki katlı bir binanın çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre Bünyan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi
'nde iki katlı bir binanın çatı kısmında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı sonrasında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.
İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, maddi hasarın yaşandığı olayla ilgili olarak işlem başlatıldı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:06 Kaynak: İHA
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