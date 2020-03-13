Bünyan'da intihar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bünyan'da intihar - Son Dakika

Bünyan'da intihar

6 saat önce

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bir kişi kendini asarak yaşamına son verdi.

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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bir kişi kendini asarak yaşamına son verdi.


Edinilen bilgiye göre Bünyan ilçesine bağlı Güllüce Mahallesi'nde 44 yaşındaki H.Ç. kendini asarak yaşamına son vermeye çalıştı. Yakınlarının müdahale ettiği H.Ç., haber verilmesi üzerine 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale ile önce Bünyan Devlet Hastanesi'ne ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.


H.Ç. doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Güllüce, Kayseri, Bünyan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:09 Kaynak: İHA
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