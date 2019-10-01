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Bünyan'da itfaiye ekipleri yangın tatbikatı yaptı

17 dakika önce

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde itfaiye ekipleri ve itfaiyecilik bölümü öğrencilerinin yaptığı tatbikattan görüntüler Yaralıları sedye ile taşıma görüntüleri Yangın durumunda yapılması gereken ilk müdahale görüntüleri Bünyan'da itfaiye ekipleri yangın tatbikatı yaptıKAYSERİ - Kayseri'nin...

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde itfaiye ekipleri ve itfaiyecilik bölümü öğrencilerinin yaptığı tatbikattan görüntüler

Yaralıları sedye ile taşıma görüntüleri

Yangın durumunda yapılması gereken ilk müdahale görüntüleri Bünyan'da itfaiye ekipleri yangın tatbikatı yaptı

KAYSERİ - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde itfaiye ekipleri ve itfaiyecilik bölümü öğrencileri, yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Bünyan Meslek Yüksekokulu ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği, çıkan bir yangına itfaiye ekipleri sevk edildi.

Öğrenciler binanın içinde mahsur kalan yaralıları kucaklarında ve sedye yardımıyla kurtardı. Daha sonra itfaiyecilik bölümü öğrencileri binada kalan yaralı arkadaşlarını pencereden ip ve sedye yardımıyla tahliye etti. Öğrencilere daha sonra mutfak ve mutfak tüpünde çıkan yangını söndürmeye çalıştı.

Tatbikatı, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Kayseri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Kayseri Büyükşehir belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, Meslek Yüksekokulu Müdürü Emre Baraz da takip etti.

Bünyan'da itfaiye ekipleri yangın tatbikatı yaptı

İtfaiye, Kayseri, Bünyan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:10 Kaynak: AA
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