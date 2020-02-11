Bünyan'da kapalı yollar açıldı - Son Dakika
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Bünyan'da kapalı yollar açıldı

6 saat önce

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, ilçede kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolların tamamının açıldığını bildirdi.

Bünyan'da kapalı yollar açıldı, System.String[]

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, ilçede kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolların tamamının açıldığını bildirdi.

Başkan Özkan Altun, Bünyan'da kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen 2020 yılı şubat ayı güvenlik ve muhtarlar toplantısına katıldı.

Toplantıda mahallelerde yaşanan sorunlar, talepler ve gündeme dair konular muhtarlar tarafından dile getirilerek çözüm yolları konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Altun, toplantıda yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Özellikle yoğun kar yağışı ve kış şartlarında bizlerle büyük bir uyum içinde çalışan muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. İlçemizde şuanda kapalı yolumuz bulunmamakta. Gelen talep ve şikayetlere ekiplerimiz anında müdahale ederek yolların kapanmasına izin vermiyor. Birlikte yönetim anlayışı içinde kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza hızlı ve sağlıklı götürülmesi için muhtarlarımız ile yakın işbirliği içerisinde olmaya devam edeceğiz."

Toplantıya, Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, ilçede görev yapan kurum müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Özkan Altun, Bünyan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:50 Kaynak: AA
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