Bünyan'da kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika
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Bünyan'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

6 saat önce

Bünyan'da yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini devam ettiriyor.

Bünyan'da kar yağışı etkisini sürdürüyor, System.String[]

Bünyan'da yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini devam ettiriyor. Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri ilçeye bağlı yüksek köylerde etkisini zaman zaman tipi şeklinde sürdüren kar yağışına karşı teyakkuz halinde.


Bünyan Belediyesi ve Kayseri Büyükşehir belediyesi ekipleri iş makineleri ilçe genelindeki yolları açarken, Kösehacılı mahallesinde yoğun sis ve tipi nedeniyle içinde öğrenciler ile yolda kalan öğrenci servisi ve araçları Bünyan Belediyesi ekipleri kurtardı. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun karla mücadele çalışmaları kapsamında 7/24 görev başında olduklarını ifade ederek; "Özellikle rakımı yüksek mahallelerimizde kar yağışı etkisini sürdürüyor.Kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle bir aksaklık yaşanmaması için her an teyakkuz halindeyiz. ekiplerimiz sürekli sahada ve görev başında" dedi. - KAYSERİ

Bünyan Belediyesi, Kayseri, Bünyan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:23 Kaynak: İHA
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