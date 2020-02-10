Bünyan'da karla mücadele çalışmaları - Son Dakika
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Bünyan'da karla mücadele çalışmaları

6 saat önce

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Bünyan'da karla mücadele çalışmaları, System.String[]

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Yolların kapanmaması için belediye ekipleri kar küreme ve temizleme çalışması yaptı.

İlçede güzel kar manzaraları oluştu.

Belediye Başkanı Özkan Altun, yaptığı açıklamada, karla birlikte tüm ekiplerin seferber edildiğini belirtti.

Yolların açık tutulması için ekiplerin gece gündüz çalıştığını vurgulayan Altun, "Kış mevsiminin olumsuz etkilerinin azaltılması ve ulaşımda aksamaya meydan vermemek için tam koordinasyonla tüm ekiplerimizle sahadayız." dedi.

Kayseri, Bünyan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:44 Kaynak: AA
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