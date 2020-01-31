Bünyan'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Bünyan'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı dolayısıyla yolların kapanmaması için belediye ekipleri kar kürüme ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bünyan'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı dolayısıyla yolların kapanmaması için belediye ekipleri kar kürüme ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede gece saatlerinde başlayan ve etkisini bugün sürdüren kar yağışının ardından Bünyan Belediyesi kar temizleme ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarına hız verdi.

Belediye Başkanı Özkan Altun, yaptığı açıklamada, ekiplerin sabah erken saatlerde işbaşı yaptığını belirterek, şöyle devam etti:

"Gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte başladığımız çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyerek arkadaşlarımıza kolaylıklar diledik. Kış mevsiminin olumsuz etkilerinin azaltılması ve ulaşımda aksamaya meydan vermemek için tam koordinasyonla tüm ekiplerimizle sahadayız. Karla mücadele çalışmaları kapsamında elimizdeki tüm imkanları seferber ederek en iyi şekilde çalışıyoruz.Sahada canla başla çalışan mesai arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum."

Bünyan Belediyesi, Kayseri, Bünyan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:02 Kaynak: AA
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