Bünyan'da karne heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bünyan'da karne heyecanı - Son Dakika

Bünyan'da karne heyecanı

6 saat önce

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 4 bin 934 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Bünyan'da karne heyecanı, System.String[]

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 4 bin 934 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Belediye Başkanı Özkan Altun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Çelik, Adalet Anaokulu'nda öğrencilere karnelerini verdi.

Törende konuşan Kaymakam Şahin, çocuklara ve eğitim camiasına güzel bir tatil geçirmelerini diledi.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da "Çocuklarımız yorucu ve yoğun tempolu bir eğitim öğretim sürecini tamamladı. Öğrencilerimize en büyük tavsiyemiz yarıyıl tatilini iyi değerlendirmeleri ve kitap okuyarak geçirmeleridir. Yerel yönetim olarak, yavrularımızın milli ve manevi değerleri özümsemiş, tam donanımlı bireyler olarak yetişmesi için hiç bir fedakarlıktan kaçınmıyoruz." diye konuştu.

Özkan Altun, Kayseri, Bünyan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

18 milyon öğrenci karnelerini aldı! Yarıyıl tatili başladı
Sevgilisini öldüren emekli öğretmene 25 yıl hapis cezası verildi Buzlanma nedeniyle öğrenciler karnelerini kahvehanede aldı Milletvekillerine casus filmlerini aratmayan ajanda! Çakmakla ve mikrodalga fırında ısıtıldığında yazılar siliniyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 20:33:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bünyan'da karne heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]