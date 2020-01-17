Bünyan'da karne heyecanı - Son Dakika

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 4 bin 934 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Belediye Başkanı Özkan Altun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Çelik, Adalet Anaokulu'nda öğrencilere karnelerini verdi.

Törende konuşan Kaymakam Şahin, çocuklara ve eğitim camiasına güzel bir tatil geçirmelerini diledi.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da "Çocuklarımız yorucu ve yoğun tempolu bir eğitim öğretim sürecini tamamladı. Öğrencilerimize en büyük tavsiyemiz yarıyıl tatilini iyi değerlendirmeleri ve kitap okuyarak geçirmeleridir. Yerel yönetim olarak, yavrularımızın milli ve manevi değerleri özümsemiş, tam donanımlı bireyler olarak yetişmesi için hiç bir fedakarlıktan kaçınmıyoruz." diye konuştu.