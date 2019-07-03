Bünyan'da kaza: 2 yaralı
1 saat önce
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bir otomobilin ters döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:50 Kaynak: İHA
'nin Bünyan
ilçesinde bir otomobilin ters döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre bu sabah saat 05.30 civarında Bünyan Ekrek mahallesinden Pınarbaşı ilçesi istikametine giden plakası öğrenilemeyen bir otomobilin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda ters döndüğü öğrenildi. Kazayı gören vatandaşların yaptığı ihbar sonrasında 112 ekipleri yaralı S.S. ve O.K.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Yaralılar Bünyan Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili işlem başlatıldı. - KAYSERİ
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