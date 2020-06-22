Bünyan'da kıraathaneler ve çay ocakları denetlendi - Son Dakika

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kıraathane ve çay ocakları denetlendi.



Zabıta ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 30 iş yerinde denetimlerde bulunarak, hijyen kurallarına uymayan işletmelerin sahiplerine uyardı.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da kahvehanelerin en çok rağbet edilen, kalabalık yerlerden olduğunu belirterek, "Halkımızın gıda güvenliğini korumakta kararlıyız. Bu doğrultudaki çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz. Son olarak kıraathane ve çay ocaklarını denetledik." dedi.