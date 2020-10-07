Bünyan'da kışlık patates hasadı başladı - Son Dakika

Özellikle son yıllarda ekili alan miktarı ile patates üretiminde söz sahibi bölgeleri arasına giren Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, kışlık patates hasadına başlandı.

Geçen yıl 18 bin 420 dekarda 61 bin 370 ton patates alınan ilçede, bu yıl 20 bin dekar ekili alandan yaklaşık 80 bin ton ürün hasat edilmesi hedefleniyor.

Tarlalarda mevsimlik işçiler tarafından toplanan patatesler çuvallanarak kamyonlara yükleniyor. Bölgede toplu satışların yanı sıra yöre çiftçileri tarafından perakende satış da yapılıyor.

Yetişkinler için geçim kaynağı, çocuklar için oyun alanı olan patates tarlalarının zorluğunu ise en çok kadınlar yaşıyor.

Çocukluğundan bugüne kadar mevsimlik işçi olarak çalışan 32 yaşındaki Aynur İnan, şartların kendilerini zorladığını ifade etti.

Hem ailenin bakımından hem de tarladaki işten sorumlu olduklarını belirten İnan, "Burada çadırda kalıyoruz. Sabahı ayrı soğuk akşamı ayrı soğuk. Yemek, temizlik, banyo, bulaşık hepsi bize bakıyor. Çocuklar okula gidemiyor. Ekmek parası için mecburen her şeye katlanıyoruz." dedi.