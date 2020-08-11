Bünyan'da Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim - Son Dakika

Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin ve Belediye Başkanı Özkan Altun, ilçe genelinde maske, mesafe ve hijyen denetimi yaparak koronavirüse karşı vatandaşları uyardı.

Şahin ve Altun tarafından emniyet, jandarma ve zabıta personeli eşliğinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı denetimde, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyup uyulmadığı denetlendi.

Denetimlerde market, kafeterya, kıraathane, berber, kuaför, güzellik salonu, lokanta gibi iş yerleri ile yaşam alanlarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Şahin ve Altun, koronavirüs salgını kapsamında alınması gereken önlem ve uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirmelerde de bulundu.