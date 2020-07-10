Bünyan'da maske dikim kursu açıldı - Son Dakika

Bünyan'da maske dikim kursu açıldı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde açılan maske dikim kursu hem istihdam sağlıyor hem de vatandaşların pandemi sürecinin olmazsa olmazı maskeye kolay ulaşmasına katkı sunuyor.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde açılan maske dikim kursu hem istihdam sağlıyor hem de vatandaşların pandemi sürecinin olmazsa olmazı maskeye kolay ulaşmasına katkı sunuyor.

Bünyan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğünce Bünyan Sosyal Yaşam Merkezinde açılan kursa 16 kadın katılıyor. Kursiyerler günlük aldıkları 40 lira harçlıkla hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de ürettikleri günlük 3 bin maske ile vatandaşların maskeye ulaşımını kolaylaştırıyor.


Maskelerin Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edildiğini belirten usta öğretici Eda Soyak, pandemi sürecinde salgının önüne geçmek için kullanımı zorunlu olan maskelerin her eve ulaşmasını istediklerini belirtti.

Soyak, 12 makine ile 56 gün sürecek kursa tecrübeli kursiyerlerin yanı sıra ilk kez dikiş yapan kursiyerlerin de katıldığını söyledi.

Kursiyer Özge Çınar da kurs sayesinde ev ekonomisine katkı sağladığını belirterek, "Diktiğimiz ürünleri paketleyip üstlerine sayılarını yazıp cuma günleri teslim ediyoruz. Bu süreçte herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Bir başkasına faydalı olmak çok güzel bir duygu." diye konuştu.

Kursta dikilen maskelerin belediye ekipleri tarafından sağlık kuruluşları ve vatandaşlara ücretsiz dağıtıldığı belirtildi.

Kayseri, Bünyan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 12:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bünyan'da maske dikim kursu açıldı - Son Dakika
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