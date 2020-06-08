Bünyan'da normalleşme sürecinde kıymalı pideye ilgi arttı - Son Dakika

Normalleşme sürecinde restoranların açılmasıyla birlikte Kayseri'nin Bünyan ilçesinde vatandaşlar, kıymalı pidenin tadına yeniden bakma imkanı buldu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olan lokantalar ve dışarıdan sipariş almayan fırınların aylar sonra hizmet vermeye başlaması ile Bünyanlılar özledikleri lezzete kavuştu.

Sosyal mesafe kurallarına uygun hizmet veren lokanta ve fırınlar, taş fırında pişirilen pideleri müşterilerine servis ediyor.

Kuzu eti, kuyruk yağı, yeşilbiber ve domatesle hazırlanan içle taş fırında pişirilen kıymalı pidenin porsiyonu 12 liradan satılıyor.

Fırıncı Güner Taşdemir, normalleşmeyle birlikte kıymalı pideye ilginin arttığını söyledi.

Kıymalı pidenin ince hamuru, pişirme teknikleri ve kullanılan etin özelliği ile çok tercih edildiğini belirten Taşdemir, "Biz yapmayı vatandaşımız da yemeyi özlemişti. Tedbirlerimizi alarak yeniden hizmet vermeye başladık. Vatandaşlarımız da özlemiş olmalı ki oldukça yoğun bir talep var. İsteyen hazır pide siparişi veriyor, dileyen de kasapta içini hazırlatarak fırına getiriyor." dedi.

Taşdemir yaklaşık 2,5 aylık sürenin ardından gösterilen yoğunluktan memnun olduklarını kaydetti.