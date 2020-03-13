Bünyan'da öğretmenler şehit aileleri ve yakınları ile bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bünyan'da öğretmenler şehit aileleri ve yakınları ile bir araya geldi - Son Dakika

Bünyan'da öğretmenler şehit aileleri ve yakınları ile bir araya geldi

7 saat önce

Bünyan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri şehit aileleri ve yakınları ile yemekte bir araya geldiler.

Bünyan'da öğretmenler şehit aileleri ve yakınları ile bir araya geldi, System.String[]

Bünyan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri şehit aileleri ve yakınları ile yemekte bir araya geldiler.


Okul müdürü Feytullah Duran, "Terörle mücadelede şehit düşen askerlerimizin yakınları ile okulumuzda düzenlenen yemekte bir araya geldik. Bünyan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri olarak her zaman ve her türlü şehit ailelerimizin yanlarında olacağız. Şehit ailelerimiz yalnız değillerdir. Okulumuzda toplumsal duyarlılık ve farkındalık oluşturmak için öğretmen arkadaşlardan böyle bir teklif geldi. Biz de yapmış olduğumuz toplantıda, şehit aileleri ve yakınlarına okulumuzda bir yemek vermeye karar verdik. Bünyan'da 40'a yakın şehit ailesi var. 35 tanesi bizzat aileleri ve yakınları ile katıldılar." dedi.


Feytullah Duran, "Okulumuz, Bünyan'da verdiği eğitimle kendi marka değerini oluşturan, ismiyle referans kabul edilen lider eğitim kurumudur. Misyonumuz teknolojiyi iyi kullanabilen, bilgileri ve gelişmeleri yorumlayıp yeni fikirler üretebilen, iş güvenliği konusunda bilinçli, iş ve hizmet alanlarında eğitimli, topluma ve toplumsal sorunlara duyarlı, insan haklarına saygılı, öz güven sahibi bireyler yetiştirerek, Çağdaş Türkiye'nin oluşmasında pay sahibi olmaktır. Bu kapsamda davetimize katılarak bizleri yalnız bırakmayan, şehit yakınları ve öğretmenlerimize şükranlarımızı iletiyoruz. Her zaman şehit yakını ve gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğimizi, onların her türlü sıkıntısında hizmetkarları olacağımızı hatırlatırız. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun diyoruz." diye konuştu. - KAYSERİ

Anadolu Lisesi, Bünyan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öğretmenler, 16-20 Mart tarihleri arasında 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak
Erdoğan, Johnson, Merkel ve Macron'un katılımıyla İstanbul'da düzenlenecek liderler zirvesine koronavirüs önlemi Kosova'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi

Son Dakika Haberleri
22:02 Şehit Uzman Onbaşı Buluş, son yolculuğuna uğurlandı (2)
22:02 Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 79'a yükseldi
22:01 Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerince engellenen 34 göçmen kurtarıldı
22:00 Yunan Sahil Güvenlik ekipleri sığınmacıların eşyalarına el koydu
22:00 Libya'da koronavirüs önlemleri kapsamında okullar 2 hafta tatil edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 22:04:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bünyan'da öğretmenler şehit aileleri ve yakınları ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]