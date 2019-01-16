Son Dakika Haberleri: Bünyan'da Otobüs Seferleri Durduruldu

Bünyan'da Otobüs Seferleri Durduruldu

55 dakika önce

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle, il merkezine yolcu taşıyan otobüs seferleri durduruldu.

Bünyan'da Otobüs Seferleri Durduruldu, System.String[]
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle, il merkezine yolcu taşıyan otobüs seferleri durduruldu.

Bünyan Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, kara yolları ekiplerinin yoğun şekilde çalıştığı ancak aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle yolların açık tutulmakta zorlanıldığı belirtildi.

Olası bir kazaya yol açılmaması için tedbir amacıyla otobüs ve dolmuş seferlerinin geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:02 Kaynak: AA

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