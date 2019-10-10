Son Dakika Haberleri: Bünyan'da park ve yeşil alanlarda sonbahar hazırlıkları başladı
Son Dakika Güncel Bünyan'da park ve yeşil alanlarda sonbahar hazırlıkları başladı

Bünyan'da park ve yeşil alanlarda sonbahar hazırlıkları başladı

1 saat önce

Bünyan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki yeşil alanlarda ve parklardaki sonbahar hazırlıkları hız kazandı.

Bünyan'da park ve yeşil alanlarda sonbahar hazırlıkları başladı, System.String[]

Bünyan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki yeşil alanlarda ve parklardaki sonbahar hazırlıkları hız kazandı.


Bünyan Belediyesi ekipleri, geride kalan yaz mevsiminin ardından güz mevsiminde de çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Yeşil alan ve parkların daha temiz ve bakımlı bir görünüm kazanması için kolları sıvayan belediye ekipleri, ilçe genelinde bulunan yeşil alan ve parklarda bakım, budama, yabani ot alımı, ilaçlama, gübreleme, temizlik, sulama gibi birçok çalışma gerçekleştiriyor.


Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun bakım çalışmaları ile parkların sonbaharda da güzel ve bakımlı görünümlerini korumayı hedeflediklerini kaydetti. - KAYSERİ

Bünyan Belediyesi, Bünyan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:48 Kaynak: İHA
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