Bünyan'da polisten maske denetimi - Son Dakika

Polisler ekip araçlarından, esnaf ve vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmesi yönünde anons yaptı.

Koronayla ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Virüs dokunduğumuz yüzeylerden bulaşmıyor

Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur