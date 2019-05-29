Son Dakika Haberleri: Bünyan'da spor heyecanı başlıyor
Son Dakika Spor Haber

Bünyan'da spor heyecanı başlıyor

38 dakika önce

Bünyan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde spora yönlendirme ve spor alt yapı oluşturma çalışmaları kapsamında okullarımızda ilkokul 1 ve 2. Sınıf öğrencilerine yönelik sportif tarama yapılıyor.

Bünyan'da spor heyecanı başlıyor, System.String[]
Bünyan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde spora yönlendirme ve spor alt yapı oluşturma çalışmaları kapsamında okullarımızda ilkokul 1 ve 2. Sınıf öğrencilerine yönelik sportif tarama yapılıyor.

Antrenörler eşliğinde çeşitli testlerden geçen ilkokul 1 ve 2. Sınıf öğrencileri sportif faaliyetlere yaz spor okullarıyla başlayacak.

Yapılan bu taramalarla çocukların spora yatkınlığı ölçülürken İlçe Müdürlüğü tarafından yapılacak olan yaz spor okullarının kapsamında açılacak olan kursların tanıtımı yapılıyor.

Bünyan'da spor etkinliklerinin artırılmasının amaçlandığı bu tür etkinliklerin yıl boyunca devam ettiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici tüm gençleri spor yapmaya davet etti. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:16 Kaynak: İHA
Bünyan, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Guti'den flaş karar! Beşiktaş'tan ayrılıyor River Plate'ten Muslera için çılgın teklif! Diagne, kutlamalara gelmemesi ile ilgili açıklama yaptı A Milli Takım'da Ozan Kabak aday kadrodan çıkarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 10:54:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bünyan'da spor heyecanı başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]