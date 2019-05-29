Bünyan'da spor heyecanı başlıyor
38 dakika önce
Bünyan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde spora yönlendirme ve spor alt yapı oluşturma çalışmaları kapsamında okullarımızda ilkokul 1 ve 2. Sınıf öğrencilerine yönelik sportif tarama yapılıyor.
Bünyan
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:16 Kaynak: İHA
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde spora yönlendirme ve spor alt yapı oluşturma çalışmaları kapsamında okullarımızda ilkokul 1 ve 2. Sınıf öğrencilerine yönelik sportif tarama yapılıyor.
Antrenörler eşliğinde çeşitli testlerden geçen ilkokul 1 ve 2. Sınıf öğrencileri sportif faaliyetlere yaz spor okullarıyla başlayacak.
Yapılan bu taramalarla çocukların spora yatkınlığı ölçülürken İlçe Müdürlüğü tarafından yapılacak olan yaz spor okullarının kapsamında açılacak olan kursların tanıtımı yapılıyor.
Bünyan'da spor etkinliklerinin artırılmasının amaçlandığı bu tür etkinliklerin yıl boyunca devam ettiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici tüm gençleri spor yapmaya davet etti. - KAYSERİ
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