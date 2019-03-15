Bünyan'da "Şühedaya Vefa" Etkinliği

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Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bünyan
İlçe Temsilciliği, "Şühedaya vefa" etkinliği düzenledi.
C¸anakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla TÜGVA üyesi gençler, "Şühedaya vefa" etkinliği kapsamında Bünyan Çanakkale
Şehitliğini ziyaret etti.
Gençler, şehitler için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Daha sonra şehitliği temizleyen gençler, ağaç ve çiçek dikti.
Etkinliğe eşlik eden Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu
, gençlerin kendilerinden böyle bir talepte bulunduklarını, belediye olarak bunu severek kabul ettiklerini söyledi.
Gülcüoğlu, "Bizlerin de amacı gençlerimizde tarih ve şahadet bilinci oluşturmak, köklerine bağlı bir nesil yetiştirmek." dedi.
TÜGVA ilçe temsilcisi Ahmet Keskin
ise Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu'na verdikleri destek için teşekkür etti.