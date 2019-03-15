Son Dakika Haberleri: Bünyan'da "Şühedaya Vefa" Etkinliği

Bünyan'da "Şühedaya Vefa" Etkinliği

1 saat önce

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bünyan İlçe Temsilciliği, "Şühedaya vefa" etkinliği düzenledi.

Bünyan'da
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bünyan İlçe Temsilciliği, "Şühedaya vefa" etkinliği düzenledi.

C¸anakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla TÜGVA üyesi gençler, "Şühedaya vefa" etkinliği kapsamında Bünyan Çanakkale Şehitliğini ziyaret etti.

Gençler, şehitler için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Daha sonra şehitliği temizleyen gençler, ağaç ve çiçek dikti.

Etkinliğe eşlik eden Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, gençlerin kendilerinden böyle bir talepte bulunduklarını, belediye olarak bunu severek kabul ettiklerini söyledi.

Gülcüoğlu, "Bizlerin de amacı gençlerimizde tarih ve şahadet bilinci oluşturmak, köklerine bağlı bir nesil yetiştirmek." dedi.

TÜGVA ilçe temsilcisi Ahmet Keskin ise Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu'na verdikleri destek için teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:14 Kaynak: AA

Çanakkale, Türkiye, Bünyan, Güncel
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