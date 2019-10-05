Bünyan'da trafik kazası: 1'i bebek 6 yaralı

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

Olay saat 17.00 sıralarında Kayseri- Sivas karayolunun 41'inci kilometresi Sultanhanı mevkiinde meydana gelen kazada, Yunus Turgut (70) yönetimindeki 38 VK 094 plakalı hafif ticara araçla, Duran Kara (77) idaresindeki 38 DK 698 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası her iki aracın sürücüsü ve 4 yolcu yaralandı. Yaralılardan 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.