Bünyan'da ücretsiz kanser taraması - Son Dakika

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Sağlık Bakanlığına ait "Mobil Kanser Tarama Aracı" ile vatandaşlar ücretsiz testten geçiriliyor.

Bünyan Devlet Hastanesi önünde konuşlanan araç, iki hafta hizmet verecek.

Bünyan Toplum Sağlığı Merkezi Başhekimi Dr. Sait Şener, yaptığı açıklamada, erken teşhisin önemine değinerek, vatandaşların erken teşhiste hayati rol oynayan kanser taraması için bilinçlenmesi ve farkındalık oluşturma adına çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.



Mobil Kanser Tarama Aracını ziyaret eden Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin ve Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da verilen hizmetler hakkında bilgi aldı.



Tarama testlerinden tüm vatandaşların faydalanması için farklı mahallelerde hizmet vereceklerini belirten Şener, aracın ilçeye gelmesinde emeği geçen Belediye Başkanı Özkan Altun'a ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli'ye teşekkür etti.



Bünyan Devlet Hastanesinde endoskopi ve kolonoskopi ile mide ve bağırsak kanseri taramaları da yapılabiliyor.