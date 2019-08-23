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Bünyan'da vefa programı

1 saat önce

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Bünyan ilçesinde düzenlenen vefa programına katıldı.

Bünyan'da vefa programı, System.String[]

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Bünyan ilçesinde düzenlenen vefa programına katıldı.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, programa AK Parti Kayseri il yönetim kurulu üyeleri, ilçe koordinatörleri, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun katıldı.

Burada konuşan Çopuroğlu, vefa programları kapsamında ilçeleri ziyaret etmeye devam ettiklerini belirtti.

Bünyan'da teşkilatın kuruluşundan bu yana görev yapanlarla bir araya geldiklerini aktaran Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"Teşkilatçılığın sırrı her zaman bir ve beraber olmaktır. Birlik ve beraberlik içerisinde geçtiğimiz dönemlerde elde edilen başarılarda bulunup bizlere yol gösteren büyüklerimize, bizlerden desteğini esirgemeyen teşkilat mensuplarımıza, programda emeği geçen Belediye Başkanımız Özkan Altun ve İlçe Başkanımız Yıldıray Hakkı Koç'a canı gönülden teşekkür ediyoruz."

Özkan Altun, AK Parti, Kayseri, Bünyan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:58 Kaynak: AA
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