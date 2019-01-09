Son Dakika Haberleri: Bünyan'da Yaban Hayvanlarına Yem Bırakıldı

Bünyan'da Yaban Hayvanlarına Yem Bırakıldı

11 dakika önce

Bünyan ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Bünyan'da Yaban Hayvanlarına Yem Bırakıldı, System.String[]
Bünyan ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Belediyenin zabıta müdürlüğü ekipleri, arazinin karla kapanması üzerine yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçti.

Ekipler, yaban hayvanlarının beslenmesi için farklı bölgelere ekmek ve tahıl bıraktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:47 Kaynak: AA

Zabıta, Bünyan, Güncel
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