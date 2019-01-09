Bünyan'da Yaban Hayvanlarına Yem Bırakıldı

Bünyan ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Bünyan ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.



Belediyenin zabıta müdürlüğü ekipleri, arazinin karla kapanması üzerine yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçti.



Ekipler, yaban hayvanlarının beslenmesi için farklı bölgelere ekmek ve tahıl bıraktı.

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